Atelier autour des services à la personne

Grange du Barrat, 40260 Castets, le lundi 23 mai à 10:00

Grange du Barrat, 40260 Castets, le lundi 23 mai à 10:00

Le Pays Landes Nature Cöte d’Argent organise des ateliers de concertation sur la manière dont l’Europe peut soutenir les services à la personne en zone rurale. Tous les acteurs (élus, entreprises, associations, citoyens …) du territoire y sont invités afin de d’échanger et partager les idées, visions et projets de chacun ! Cet atelier sera suivi d’un pique-nique convivial !

Entrée libre

Le Pays Landes Nature Côte d’Argent organise une grande concertation citoyenne sur la manière dont l’Europe peut soutenir les services à la personnes sous la forme d’un atelier d’échange et partage. Grange du Barrat,40260 Castets 40260 Castets Castets Landes

2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T12:00:00

