Atelier “autour des légumineuses, ces fameuses” Thannenkirch Thannenkirch Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thannenkirch

Atelier “autour des légumineuses, ces fameuses” Thannenkirch, 5 mars 2022, Thannenkirch. Atelier “autour des légumineuses, ces fameuses” Thannenkirch

2022-03-05 – 2022-03-05

Thannenkirch Haut-Rhin Thannenkirch EUR Les légumineuses ! Découvrez leurs qualités nutritionnelles, la façon de les associer, des conseils pour les cuire…Christine vous donnera ses meilleurs conseils pour végétaliser votre alimentation et profiter de toutes les saveurs de ces produits ! Pour réserver, c’est ici ! Christine vous donnera ses meilleurs conseils pour végétaliser votre alimentation et profiter de toutes les saveurs des légumineuses ! +33 6 52 03 93 41 Les légumineuses ! Découvrez leurs qualités nutritionnelles, la façon de les associer, des conseils pour les cuire…Christine vous donnera ses meilleurs conseils pour végétaliser votre alimentation et profiter de toutes les saveurs de ces produits ! Pour réserver, c’est ici ! Thannenkirch

dernière mise à jour : 2022-02-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Thannenkirch Autres Lieu Thannenkirch Adresse Ville Thannenkirch lieuville Thannenkirch Departement Haut-Rhin

Thannenkirch Thannenkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thannenkirch/

Atelier “autour des légumineuses, ces fameuses” Thannenkirch 2022-03-05 was last modified: by Atelier “autour des légumineuses, ces fameuses” Thannenkirch Thannenkirch 5 mars 2022 Haut-Rhin Thannenkirch

Thannenkirch Haut-Rhin