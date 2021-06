Rouen MJC Grieu Rouen, Seine-Maritime Atelier autour des fruits et légumes rouges MJC Grieu Rouen Catégories d’évènement: Rouen

MJC Grieu, le samedi 26 juin à 10:00

Dans le cadre de la fête du patrimoine fruitier organisée par la MJC Grieu de Rouen, Mon P’tit Atelier de la COP21 vous propose plusieurs ateliers ludiques et sensoriels ; – Différencier un fruit d’un légume – Arborescence des fruits et légumes rouges – Boîte sensorielle pour partir à la découverte à l’aveugle d’aliments rouges – Jeux sur les expressions/proverbes culinaires – Fabrication d’une bougie/réalisation d’une brochette … – Trucs et astuces culinaires – Remise de fiches recettes pour les cuisiner en famille à la maison Ateliers animés par Les Papilles vovales, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Entrée libre

Partons à la découverte des fruits et légumes rouges au travers d’illustrations, jeux ludiques et sensoriels pour éveiller pupilles et papilles ! MJC Grieu 3 rue de Genève Rouen Rouen Quartier Grieu / Vallon Suisse / Saint-Hilaire Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T17:00:00

