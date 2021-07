Nîmes Bibliothèque Carré d'Art Gard, Nîmes Atelier autour de l’exposition « Conversation avec Muybridge » Bibliothèque Carré d’Art Nîmes Catégories d’évènement: Gard

_Conversation avec Muybridge_ propose une interprétation de l’artiste Michel Glaize sur la série _Animal locmotion_ d’Eadweard Muybridge, photographe considéré comme l’un des précurseurs de la décomposition du mouvement. L’équipe de la bibliothèque Carré d’art vous invite à un atelier de programmation d’appareil photographique numérique. Démontez-remontez-photographiez ! Samedi et dimanche à 15h – durée 2h L’équipe de la bibliothèque Carré d’art vous invite à un atelier de programmation d’appareil photographique numérique. Démontez-remontez-photographiez. Bibliothèque Carré d’Art Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes La Placette Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

