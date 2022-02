Atelier autour de la pièce « Contes d’enfants réels » (Théâtre Dunois) Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier autour de la pièce « Contes d’enfants réels » (Théâtre Dunois) Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva, 19 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 février 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Avec la compagnie Les Héliades, venez découvrir l’univers impertinent et acidulé de Suzanne Lebeau ! Une lecture d’un des textes de la pièce, Le Monstre, sera proposée à l’aide de masques originaux. Après cette lecture, le comédien proposera un temps d’échange sur les thématiques de la pièce : la relation parents-enfants, la liberté, les punitions… Une initiation au jeu avec les masques permettra, aux enfants qui le souhaitent, d’exprimer leurs émotions (ou leur monstre !) du moment. pour les jeunes de 7 à 11 ans – sur inscription La pièce Contes d’enfants réels se jouera du 2 au 12 mars au Théâtre Dunois. Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière Paris 75013

6 : Glacière (Paris) (425m) 216 : Glacière – Tolbiac (Paris) (112m)

Contact : 01 45 89 55 47 Littérature;Théâtre

Date complète :

2022-02-19T15:00:00+01:00_2022-02-19T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Adresse 132 rue de la Glacière Ville Paris lieuville Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Departement Paris

Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier autour de la pièce « Contes d’enfants réels » (Théâtre Dunois) Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 2022-02-19 was last modified: by Atelier autour de la pièce « Contes d’enfants réels » (Théâtre Dunois) Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva 19 février 2022 Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Paris

Paris Paris