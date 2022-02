Atelier autour de la greffe Louesme – Jardin Ressource du P.A.R.C Tannerre-en-Puisaye Catégories d’évènement: Tannerre-en-Puisaye

Cette rencontre sera l’occasion de s’essayer à la greffe de fruitiers à l’anglaise ou en biseau. Olivier Maupu, jardinier amateur du groupe forêt-Jardin propose d’animer ce moment d’échange, il ne s’agit ni d’une formation ni d’un cours de greffe mais plutôt d’un moment de pratique participatif décontracté. Si vous avez du matériel (greffoir, attaches, mastic) n’hésitez pas à l’apporter. Les RDV du P.a.r.c, c’est tous les premiers samedis de chaque mois (ou presque!), de 14h à 17h.

Gratuit, ouvert à tous

Organisé par le P.a.r.c Louesme – Jardin Ressource du P.A.R.C Louesmes Tannerre-en-Puisaye Yonne

