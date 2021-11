Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier autour de la gravure Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 29 mai 2019 à 14:00

A l’occasion de la 7ème Fête de l’Estampe. Promouvoir la pratique et développer la gravure sous toutes ses formes, gravure sur cuivre, burin, pointe sèche, eau forte, aquatinte, gravure sur bois, lino, etc…, estampes, tel est l’objet social de l’Amicale des Graveurs Nivernais qui vous propose plusieurs ateliers de démonstration. Une bonne occasion pour découvrir les différentes techniques de ces pratiques artistiques. Médiathèque Jean Jaurès sous la verrière mercredi 29 mai 2019, de 14H à 18H A partir de 8 ans Entrée libre – GRATUIT Renseignements au 03 86 68 48 50

Entrée libre

en partenariat avec l’Amicale des Graveurs Nivernais Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

