Strasbourg Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace (MISHA) Bas-Rhin, Strasbourg Atelier autour de la collection d’égyptologie Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA) Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Atelier autour de la collection d’égyptologie Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA), 18 septembre 2021, Strasbourg. Atelier autour de la collection d’égyptologie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA)

### Participez à un atelier de découverte de la collection d’égyptologie et des expérimentations menées par les égyptologues strasbourgeois. La collection de l’Institut d’égyptologie, créée à la fin du XIXe siècle, comporte des objets authentiques, ainsi que des moulages, des estampages et des photographies anciennes. L’atelier proposé dans le cadre des Journées du Patrimoine est l’occasion pour le grand public de découvrir une partie de ces pièces, ainsi que le travail et les expérimentations réalisés par les égyptologues strasbourgeois sur ce champ de recherche exceptionnel.

Gratuit. Sur inscription. Se présenter 10 minutes avant la séance à l’entrée du bâtiment.

Participez à un atelier de découverte de la collection d’égyptologie et des expérimentations menées par les égyptologues strasbourgeois. Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA) 5 allée du général Rouvillois, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace (MISHA) Adresse 5 allée du général Rouvillois, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace (MISHA) Strasbourg