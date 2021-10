Rilhac-Lastours Jardin de l'An Mil à nos jours Haute-Vienne, Rilhac-Lastours Atelier autour de la châtaigne Jardin de l’An Mil à nos jours Rilhac-Lastours Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Rilhac-Lastours

Atelier autour de la châtaigne Jardin de l’An Mil à nos jours, 3 novembre 2021, Rilhac-Lastours. Atelier autour de la châtaigne

Jardin de l’An Mil à nos jours, le mercredi 3 novembre à 14:00

Atelier découverte de la châtaigne, fruit santé du limousin, aux nombreuses utilisations méconnues, et réalisation d’un pâte à tartiner sans cuisson, qui se garde plusieurs mois sans souci, et délicieusement addictive.

Adultes : 20€ – Enfants de 7 à 15 ans : 12€ – Sur réservation au 05 55 58 28 44, limité à 12 personnes

Atelier de découverte de la châtaigne Jardin de l’An Mil à nos jours 1 rue Gouffier de Lastours – D59 – 87800 Rilhac-Lastours Rilhac-Lastours Les Jarasses Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Rilhac-Lastours Autres Lieu Jardin de l'An Mil à nos jours Adresse 1 rue Gouffier de Lastours - D59 - 87800 Rilhac-Lastours Ville Rilhac-Lastours lieuville Jardin de l'An Mil à nos jours Rilhac-Lastours