Aliénor, de la Philharmonie de Paris, propose un atelier autour de “Casse-Noisette”, le célèbre ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski . Un atelier ludique pour découvrir le ballet de ce grand compositeur russe ainsi que les instruments entendus. Les enfants pourront entendre un concert proposé par la Philharmonie à la demande pour les enfants et découvrir des extraits de ce ballet. Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau Paris 75015

10 : Charles Michels (Paris) (413m) 30 : Bibliothèque Andrée Chédid (Paris) (73m)

Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ Musique

