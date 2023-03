Atelier autour d’Adeline Ruel Librairie La Petite Mandragore Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire EUR A l’occasion de la journée mondiale des abeilles, le 20 mai, Adeline Ruel vous propose de créer votre mini-livre en papier déchiré sur le thème des insectes et des fleurs.

Adeline Ruel est, entre autre, l’illustratrice des imagiers du Père Castor, de « Gros Ours » (ed. Minedition) et de beaucoup d’autres livres pour les petits bien connus. C’est une réelle chance qu’elle nous propose cet atelier, alors saisissez-la au vol !

De 5 à 6 ans. librairielamandragore@gmail.com +33 3 85 48 74 87

