de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant 150€ pour les adhérent·e·s en financement personnel 180€ pour les non-adhérent·e·s en financement personnel 180€ pour les financements par Pôle Emploi, AFDAS (adhérent·e·s ou non) Une journée pour comprendre les enjeux concrets d’un film autoproduit, du scénario à la diffusion : s’initier aux rudiments de la production pour pallier les difficultés rencontrées, savoir comment s’entourer et arriver à faire beaucoup avec peu, cerner les points de tensions inhérents à son film pour mieux les anticiper… Objectifs Apprendre à repérer, dès le scénario, les difficultés de la production

Placer correctement son budget

Savoir choisir son équipe

Apprendre à s’adapter à l’imprévu, aux désistements, aux changements de dernière minute

Comprendre l’importance d’une post-production soignée

Avoir les bases d’une diffusion à moindre coût Prérequis • Connaissances de base sur la fabrication d’un film.

• Avoir un projet de film court. Effectif 10 personnes En visioconférence. Contact : https://maisondufilm.com/formations/autoproduire-son-film-court/ +33140343246 formation@maisondufilm.com

