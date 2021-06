Atelier autonomie menstruelle Recup’R, 15 juin 2021-15 juin 2021, Saint-Paul.

Atelier autonomie menstruelle

Recup’R, le mardi 15 juin à 13:30

Les protections hygiéniques jetables les plus utilisées et commercialisées ont souvent des conséquences pour la santé et l’environnement. Mais il existe de nombreuses alternatives à celles-ci, plus respectueuses pour la santé et pour la planète, et les culottes et serviettes lavables en font partie. Venez donc apprendre à fabriquer vos propres culottes et serviettes menstruelles à Récup’R ! ⚠ Apporter pour l’atelier 2-3 culottes à votre taille, confortables ainsi que si vous en disposez, de vieilles serviettes éponges qui ne vous servent plus (le pul et du coton vous seront fournis lors de l’atelier). ⚠ ADHÉSION OBLIGATOIRE POUR LA PARTICIPATION AUX ATELIERS ⚠ Port du masque obligatoire Places limitées, Pour s’inscrire envoyer votre nom, prénom, n° de téléphone et email en MP ou à [recupr@ekopratik.fr](mailto:recupr@ekopratik.fr) Atelier à Récup’R – 12 avenue Grand Piton, Cambaie

Venez découvrir ce qu’est l’autonomie menstruelle et apprendre à réaliser vos propres protections hygiéniques !

Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul



