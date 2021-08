Bourges Friche culturelle l'Antre-Peaux Bourges, Cher Atelier autonome “Nuage de mots”, inspiré de l’œuvre “Langues secouées” de Myriam Mihindou Friche culturelle l’Antre-Peaux Bourges Catégories d’évènement: Bourges

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Friche culturelle l’Antre-Peaux

Pour en savoir plus sur l’exposition “SILO” de Myriam Mihindou : [[https://antrepeaux.net/silo/](https://antrepeaux.net/silo/)](https://antrepeaux.net/silo/) Venez vous essayer à la technique du tressage de mots de Myriam Mihindou. En fil de fer ou de cuivre, laissez une trace de votre visite, un ressenti, une impression. Friche culturelle l’Antre-Peaux 26 route de la Chapelle 18000 Bourges Bourges Cher

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

