### Pour toute la famille, des jeux pour découvrir les œuvres des musées de la région, dont le musée des Beaux-Arts d’Agen. Le jeu des 7 familles « Les musées des Beaux-Arts de Nouvelle-Aquitaine » et six autres jeux (memory, mistigri, le + récent… ) seront à libre disposition du public pour s’amuser entouré d’œuvres du musée.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

