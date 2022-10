Atelier automne Étalondes Étalondes Catégories d’évènement: Étalondes

Seine-Maritime

Atelier automne Étalondes, 25 octobre 2022, Étalondes. Atelier automne

Bibliothèque d’Etalondes Place de l’Église Étalondes Seine-Maritime Place de l’Église Bibliothèque d’Etalondes

2022-10-25 14:00:00 – 2022-10-25 16:30:00

Place de l’Église Bibliothèque d’Etalondes

Étalondes

Seine-Maritime Étalondes Une animation d’automne avec un bricolage nature, une histoire et un goûter.

A partir de 5 ans. Une animation d’automne avec un bricolage nature, une histoire et un goûter.

A partir de 5 ans. bibliotheque.etalondes@orange.fr +33 2 35 86 61 08 Place de l’Église Bibliothèque d’Etalondes Étalondes

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Étalondes, Seine-Maritime Autres Lieu Étalondes Adresse Étalondes Seine-Maritime Place de l'Église Bibliothèque d'Etalondes Ville Étalondes lieuville Place de l'Église Bibliothèque d'Etalondes Étalondes Departement Seine-Maritime

Étalondes Étalondes Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etalondes/

Atelier automne Étalondes 2022-10-25 was last modified: by Atelier automne Étalondes Étalondes 25 octobre 2022 Bibliothèque d'Etalondes Place de l'Église Étalondes Seine-Maritime Étalondes seine-maritime

Étalondes Seine-Maritime