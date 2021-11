Le Havre Le Havre 76600, Le Havre Atelier Automne Cosy Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: 76600

Le Havre 76600 Proposé par Kids Ecolo Animations. Spécial adulte. Envie d’un moment cosy, créatif et gourmand ? L’atelier Automne Cosy est parfait pour ça ! Il vous promet de rendre votre intérieur encore plus douillet, de renouer avec la nature, d’apprendre à cuisiner des gourmandises, de bricoler et de vous imprégner de cette saison si chaleureuse. Au programme :

Des décorations d’automne à créer : arbre d’automne, bougeoir, petites décorations, couronnes… Le tout dans une ambiance chaleureuse et cocooning avec thé, café et petit biscuit ! Le samedi 6 novembre à 14h30, au Bon Endroit (épicerie vrac).

