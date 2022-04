Atelier automassage du visage Félines Félines Catégories d’évènement: Félines

Haute-Loire

Atelier automassage du visage Félines, 23 avril 2022, Félines. Atelier automassage du visage Le Jardin des Fées Le Bourg Félines

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-23 11:30:00 11:30:00 Le Jardin des Fées Le Bourg

Félines Haute-Loire Pratique d’auto-massage du visage Samedi 23 avril de 10h à 11h30. Animée par Valérie Monteil. 5€/pers. Le Jardin des Fées Le Bourg Félines

