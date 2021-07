Saint-Jean-de-Losne Saint-Jean-de-Losne Côte-d'Or, Saint-Jean-de-Losne Atelier automassage des pieds – intergenerationnel Saint-Jean-de-Losne Saint-Jean-de-Losne Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Saint-Jean-de-Losne

Atelier automassage des pieds – intergenerationnel Saint-Jean-de-Losne, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Jean-de-Losne. Atelier automassage des pieds – intergenerationnel 2021-07-08 – 2021-07-08 Quai Lafayette Esplanade des itinérances (Office de Tourisme Rives de Saône)

Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or 8 EUR Isabelle, au cœur du soin, réflexologie plantaire et palmaire, vous apprend l’automassage des pieds.

Venez vivre un vrai moment de détente entre parents/enfants ou grands-parents/petits-enfants pour apprendre le temps d’un atelier d’une heure l’automassage.

L’atelier se déroulera en fonction de la météo soit sur la terrasse, soit sous les arbres ou à l’intérieur.

Âge minimum des enfants : 10 ans.

Pensez à venir avec des vêtements souples, un tapis, une serviette ou un petit siège pour l’assoir. Un oreiller pour le confort pour le travail en binôme.

Saint-Jean-de-Losne
Quai Lafayette Esplanade des itinérances (Office de Tourisme Rives de Saône)