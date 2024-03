Atelier « autocollants de Pâques » Janville-en-Beauce, mercredi 27 mars 2024.

Atelier « autocollants de Pâques » Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Rejoignez-nous pour un atelier amusant d’autocollants de Pâques pour les enfants !

Venez libérer votre créativité et décorer des œufs, des lapins et d’autres symboles de Pâques avec une variété d’autocollants colorés et ludiques. Cet événement est parfait pour les petits artistes en herbe, où ils pourront s’exprimer et s’amuser dans une atmosphère festive. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 10:30:00

fin : 2024-03-27 11:00:00

16 Rue du Cheval Bardé

Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bibliothequedejanville@gmail.com

L’événement Atelier « autocollants de Pâques » Janville-en-Beauce a été mis à jour le 2024-03-15 par OT COEUR DE BEAUCE