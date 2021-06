Nantes Jardin du 38 Breil Loire-Atlantique, Nantes Atelier auto-réparation Vélo Jardin du 38 Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier auto-réparation Vélo Jardin du 38 Breil, 5 août 2021-5 août 2021, Nantes. Atelier auto-réparation Vélo

Jardin du 38 Breil, le jeudi 5 août à 17:30

Attention, merci de venir (si c’est le cas) avec vos pièces de rechange, nous ne fournissons pas le matériel. Lucas vient avec sa mallette à outils, mais nous vous recommandons de ramener si vous l’avez tout outil spécifique à la réparation de votre vélo. Réservation via la page facebook de la Boite à Récup Nantes, en fonction de la date choisie, avec une jauge max de 6 personnes par atelier.

Entrée libre sur inscription via la page facebook de la Boite à Récup Nantes

Venez avec votre vélo apprendre avec Lucas à reconnaître les problèmes techniques et à les régler par vous-mêmes! Jardin du 38 Breil 38 rue du breil Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T17:30:00 2021-08-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin du 38 Breil Adresse 38 rue du breil Ville Nantes lieuville Jardin du 38 Breil Nantes