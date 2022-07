Atelier – Auprès de mon arbre Grendelbruch, 9 juillet 2022, Grendelbruch.

Atelier – Auprès de mon arbre

lieu-dit Muckenbach Grendelbruch Bas-Rhin

2022-07-09 09:30:00 – 2022-07-09 12:00:00

EUR Quand les arbres nous parlent, ils nous racontent des histoires d’ici et d’ailleurs, c’est le vent qui les fait voyager de feuilles en feuilles et d’arbre en arbre comme une douce musique universelle. Vivez ce moment de partage intergénérationnel à la redécouverte de la forêt et laissez libre cours à votre imagination.

Découverte de la nature facilité par Céline Johann et Elodie Luck, avec la possibilité de pique-nique sur place.

Apportez un tapis ou un plaid pour vous asseoir, des habits adaptés à la météo, ainsi qu’une gourde.

Sur inscription, à partir de 5 ans.

Tarif : 30 € le duo + 10 € par enfant supplémentaire

Une matinée artistique intergénérationnelle consacrée à la redécouverte de la nature. Sur inscription, à partir de 5 ans.

+33 6 36 50 16 03

