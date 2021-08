Atelier Audio Room : pratique de la création sonore Château de Morlanne, 18 septembre 2021, Morlanne.

Atelier Audio Room : pratique de la création sonore

Château de Morlanne, le samedi 18 septembre à 14:00

### Ouvrez grand vos oreilles au Château de Morlanne ! Participez à un atelier de création sonore avec Eddie Ladoire et Unendliche Studio : jeux d’écoute et production de mini-pièces sonores. Eddie Ladoire et Unendliche Studio sont les créateurs du parcours sonore « Au Temps de Fébus » : jeux d’écoute et production de mini-pièces sonores (enregistrement, mixages, édition).

Gratuit. Réservation obligatoire.

Ouvrez grand vos oreilles au Château de Morlanne ! Participez à un atelier de création sonore avec Eddie Ladoire et Unendliche Studio: jeux d’écoute et production de mini-pièces sonores.

Château de Morlanne Carrère du château, 64370 Morlanne Morlanne Lahargue Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00