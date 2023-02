A la rencontre des artisans du 48 Joffre Atelier au vitrail de Saint Maur, 31 mars 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Venez à la rencontre d’Anaïs, Danièle et Sandrine, qui vont partager leurs passions de leurs métiers de feu (Bijoux, céramique, vitrail) handicap moteur,handicap psychique mi;pi

Venez découvrir l’atelier au Vitrail de Saint Maur dans un lieu chargé d’hsitoire.

Durant ces Journées Européennes des Métiers d’Art, vous pourrez découvir mon métier d’artisan d’art en vitrail. Vous pourrez me voir travailler sur des pièces uniques et découvir mes créations personnelles.

A cette occasion, vous pourrez découvrir l’atelier et l’univers d’un verrier avec les verres industriels colorés et texturés ainsi que les nombreux outils.

Vous pourrez découvir une activité ancestrale et traditionnelle. L’atelier dispense des cours de vitrail tout au long de l’année. N’hésitez pas à vous renseigner.

Pour Anaïs, la nature est le fil rouge de toutes les créations Siana Swieca. Toujours à la recherche de nouvelles textures végétales ou organiques, la bijoutière Anaïs Swieca utilise des fleurs, du corail ou encore des écorces d’arbres pour jouer avec les matières. Vous découvrirez son travail artisanal, la précision du geste qui façonne ses bijoux en argent.

Quant à Danièle Wolff, elle crée des pièces uniques et en petites séries, tournées en grès pour un usage utilitaire et decoratif. Chaque pièce est illustrée d’un motif original et inspiré pour vous accompagner gaiement au quotidien…



