du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’art et d’histoire d’Avranches

Venez expérimenter les pouvoirs improbables du chou rouge et essayez-vous à la peinture au chou !

Réservation conseillée (jauge limitée). Accès sur présentation du pass sanitaire.

Expériences chimiques et créations artistiques : qui aurait pensé que le chou rouge puisse être aussi ludique ? Musée d’art et d’histoire d’Avranches Place Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches Avranches Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

