Mamers Sarthe Mamers EUR 15 Dans cet atelier, découvrez les 12 huiles essentielles incontournables, les précautions d’emploi, les posologies, et les bases de l’aromathérapie.

En cadeau, vous repartez avec une huile essentielle et un guide complet des huiles essentielles vues en atelier. Le prix est de 15 €. Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire. Port du masque obligatoire, mesures sanitaires mises en place.

Atelier animé par Célia DISZTL, naturopathe et préparatrice en pharmacie.

