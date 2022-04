Atelier au musée : diaporama 1ère guerre mondiale Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Atelier au musée : diaporama 1ère guerre mondiale Sainte-Menehould, 1 juin 2022, Sainte-Menehould. Atelier au musée : diaporama 1ère guerre mondiale Musée d’Art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

2022-06-01 – 2022-06-01 Musée d’Art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc

Sainte-Menehould Marne Viens au musée réaliser ton illustration en relief de la 1ère guerre mondiale. Tu dessineras tes soldats et leurs nombreux armements dans un paysage meurtri par la guerre

à partir de 7 ans

sur inscription Musée d’Art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

