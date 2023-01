Atelier au musée – Création de bracelet en cuir Mauléon Mauléon Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres EUR Petits et grands, partez à la découverte des collections du travail du cuir au musée grâce à des ateliers créatifs. Après la visite du musée, réalisez votre bracelet en cuir personnalisé et rapportez-le chez vous.

À partir de 8 ans. +33 6 71 68 67 16 Musée ©Agglo2B

