Bouches-du-Rhône

Journées découvertes Atelier Au Livre Ouvert – Reliure, 31 mars 2023, Aubagne. Journées découvertes 31 mars – 2 avril Atelier Au Livre Ouvert – Reliure Démonstration et présentation du métier de relieur. Ouvert à tous les publics, participation à quelques étapes de la reliure ( par exemple la couture au fil de lin sur cousoir traditionnel ).

En tant que relieurs d’art, nos travaux sont exécutés avec un savoir-faire artisanal, qui respecte la tradition, toutes les réalisations sont exécutées à la main dans les règles de l’art.

Les outils n’ont guère variés depuis le moyen-âge.

Les cuirs comme les papiers sont de la meilleure qualité, de fabrication artisanale.

Nos techniques et matériaux utilisés garantissent l’intégrité et la pérennité du document.

Depuis toujours, notre métier relie la protection de l’ouvrage, de l’environnement et des hommes qui l’exerce.

Il vous sera proposé une grande variété de reliures adaptées aux différents types d’ouvrages, de la reliure courante à la reliure soignée.

A chacun sa reliure.

Notre titre de Maître Artisan en métier d'art vous garantit les meilleurs conseils. Atelier Au Livre Ouvert – Reliure rue de l'Huveaune 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

