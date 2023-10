A la découverte du métier de tapissier Atelier Au K’Piton Jouy-le-Potier, 20 octobre 2023, Jouy-le-Potier.

Organisation d’une visite des classes de CM1 et CM2 de l’école des Raboliots de Jouy-le-Potier le 20/10/23 après-midi afin de les sensibiliser à la réparation et au réemploi.

Ateliers de manipulation des matières premières et des outils.

Atelier Au K’Piton 74 rue du Moulin 45370 Jouy-le-Potier Jouy-le-Potier 45370 Loiret Centre-Val de Loire

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

