Atelier au jardin : autour des oiseaux de Royaumont Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise Catégories d’évènement: Asnières-sur-Oise

Val-d'Oise

Atelier au jardin : autour des oiseaux de Royaumont Asnières-sur-Oise, 29 mai 2022, Asnières-sur-Oise. Atelier au jardin : autour des oiseaux de Royaumont Asnières-sur-Oise

2022-05-29 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-29

Asnières-sur-Oise Val-d’Oise EUR 9 L’un des jardiniers de l’abbaye vous invite à une promenade attentive afin d’écouter et d’observer certains des oiseaux vivant dans le parc de Royaumont. +33 1 30 35 58 00 https://www.royaumont.com/evenement/atelier-au-jardin-autour-des-oiseaux-de-royaumont/ Asnières-sur-Oise

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Asnières-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Asnières-sur-Oise Adresse Ville Asnières-sur-Oise lieuville Asnières-sur-Oise Departement Val-d’Oise

Atelier au jardin : autour des oiseaux de Royaumont Asnières-sur-Oise 2022-05-29 was last modified: by Atelier au jardin : autour des oiseaux de Royaumont Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise 29 mai 2022 Asnières-sur-Oise val d'oise

Asnières-sur-Oise Val-d’Oise