L’atelier Au Grès d’Émilie est en plein déménagement sur les îles St Catherine.(après la piscine et le restaurant)

En espérant que les travaux soient terminés ; cette pré-ouverture vous permettra de profiter d’une petite promenade sur les bords de marne et découvrir le nouvel atelier.

Le partage est important pour l’atelier Au grès d’Émilie. Il continue à donner ses cours par petit groupe de 4 pour favoriser l’apprentissage.

La semaine des JEMA (27 au 31 mars) est idéale pour réserver une initiation au tour et se reconnecter à la terre

De mon côté ; je continue mes recherches de forme, de couleur et de symbiose entre les éléments. (terre, air, verre, plante, feu). Je conçois et réalise entièrement mes pièces ; de la boule de terre à la pièce finie. Mes pièces sont uniques pour la décoration de vos intérieurs ou de vos extérieurs

Venez découvrir mes nouvelles créations.

L’atelier ouvrira ces portes lors du week-end des JEMA le 1 et 2 avril. Elles resteront ouvertes tout le weekend (sur rendez-vous en semaine)

Démonstration, initiation rapide, thé selon la fréquentation.

