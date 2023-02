L’art du vitrail : un savoir-faire ancien au service des intérieurs d’aujourd’hui Atelier Au Coeur du vitrail, 1 avril 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

L’art du vitrail : un savoir-faire ancien au service des intérieurs d’aujourd’hui 1 et 2 avril Atelier Au Coeur du vitrail

Des couleurs et des matières pour transcender la lumière

Atelier Au Coeur du vitrail 5 rue de Sully, 94210 La Varenne Saint-Hilaire La Varenne Saint-Hilaire Saint-Maur-des-Fossés 94210 Val-de-Marne Île-de-France

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art je vous accueille dans mon atelier lumineux de création et de restauration de vitraux pour partager avec vous ma passion pour le métier de vitrailliste et pour le verre sous toutes ses formes.

Que vous ayez juste envie de savoir “comment on fait un vitrail” ou que vous rêviez d’un vitrail pour sublimer votre intérieur et votre quotidien ou que vous possédiez un vitrail à restaurer ou à remettre dans de nouvelles fenêtres, n’hésitez pas à passer la porte de mon atelier, je vous recevrai avec plaisir.

Démonstrations prévues le samedi et le dimanche à 11h (durée 30min).

Un petit cadeau en vitrail sera offert aux enfants à partir de 12 ans et aux adolescents à la fin des démonstrations.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Photo libre de droit réalisée par Antoine SENNEPIN