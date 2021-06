ATELIER – Atelier Kit Urba’Énergie CAUE Savoie, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Chambéry.

le jeudi 8 juillet à CAUE Savoie

Cet atelier permet d’appuyer concrètement le travail des élus des communes et intercommunalités avec pour objectif de permettre de mesurer les incidences de leurs choix en matière d’aménagement sur la résistance et la résilience aux changements climatiques. Proposé par le CAUE de la Savoie, cet atelier mobilise le Kit «Urba’Energie», créé avec le soutien financier de l’ADEME par l’Union Régionale des CAUE AuRA et le BE TRIBU. > alors pensez à vous inscrire via le formulaire : > [inscription en ligne pour l’atelier du 8 juillet](https://docs.google.com/forms/d/1IjtAtGs_Xy3aRslIw2KEdWtfMiw3r-tt-bzOw7G9iKs/viewform?edit_requested=true)

Sur inscription, gratuit

Atelier organisée par le CAUE de Savoie, pour les élus et les techniciens

CAUE Savoie 25 rue Jean Pellerin, Chambéry Chambéry Savoie



