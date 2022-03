Atelier – Atelier de détournement Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Le Rize, le samedi 2 avril à 14:00

Un faux graphiste s’est fait connaître en détournant des cases extraites des albums de Tintin pour illustrer l’actualité. Depuis, il détourne tout ce qui lui tombe sous la main : photos en noir et blanc, romans photos, peintures, illustrations de presse et bientôt des photos des archives municipales de Villeurbanne ! En famille ou entre ami·es, exercez-vous à l’art subtil du détournement ! Rendez-vous au café du RIze. **Sur inscription en ligne** Au café du Rize, venez découvrir l’art subtil du détournement ! Le Rize 23 rue Valentin-Haüy villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T16:00:00

