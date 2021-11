Lille Cuisine Commune de l'Avant Goût Lille, Nord [ATELIER] ATELIER DE CUISINE DU MONDE DURABLE Cuisine Commune de l’Avant Goût Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

[ATELIER] ATELIER DE CUISINE DU MONDE DURABLE Cuisine Commune de l’Avant Goût, 19 novembre 2021, Lille. [ATELIER] ATELIER DE CUISINE DU MONDE DURABLE

Cuisine Commune de l’Avant Goût, le vendredi 19 novembre à 17:00

Les Sens du Goût vous accueille à la Cuisine Commune pour un atelier de cuisine du monde durable dédié à la préparation de bouchées réalisées à partir de légumes et fruits bio issus de circuits courts locaux ou du commerce équitable nord-sud. Les bouchées réalisées seront servies à l’issue du film projeté en soirée. Une projection du film “Sur le champ” sera organisée à l’issue de l’atelier cuisine. _Organisé par Les Sens du Goût, le CCAS de Lillle et Cap Solidarités_ _Métro ligne 1 Marbrerie/ V’lille station Marbrerie_

Gratuit sur inscriptions

Les Sens du Goût vous accueille à la Cuisine Commune pour un atelier de cuisine du monde durable Cuisine Commune de l’Avant Goût Rue Philippe Lebon, 59800 Lille Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T17:00:00 2021-11-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Cuisine Commune de l'Avant Goût Adresse Rue Philippe Lebon, 59800 Lille Ville Lille lieuville Cuisine Commune de l'Avant Goût Lille