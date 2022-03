Atelier astrologie : la relation amoureuse Holom, 26 mars 2022, Bordeaux.

Holom, le samedi 26 mars à 10:00

Qu’est ce qui se joue de mon évolution personnelle dans mes relations amoureuses ? C’est quoi ces schémas qui se répètent ? Quelles sont les clés de mes attirances amoureuses ? De mon bonheur en couple ? Epineuses questions… Et si vous regardiez vers le ciel pour trouver des réponses ? Katell Ballan poursuit chez Holom son cycle d’**ateliers thématiques** qui vous permettent d’**apprendre les fondamentaux de l’astrologie par l’analyse de votre propre thème**. **Quel est votre profil relationnel** ? C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur les maisons V, VII et VIII, Vénus, Mars, leurs maîtres, leurs oppositions, l’axe I/VII, les astéroides relationnels Junon, Amor, Sappho… L’atelier vous accompagne à identifier et analyser la part féminine, la part masculine, à comprendre comment elles interagissent, comment on se comporte avec un partenaire, comment on évolue au travers des relations. **On peut tous tendre vers des relations harmonieuses… Mais elles seront différentes pour chacun !** **Cette journée de stage est ouverte à tous les niveaux de connaissance de l’astrologie. On travaillera sur son propre thème, et si on le souhaite, celui de sa compagne ou de son compagnon.** Pour s’inscrire, contacter Katell Ballan et préparer les coordonnées des thèmes sur lesquels on souhaite travailler. Le cours sera enregistré et transmis aux participants en audio. Il accueille jusqu’à 6 personnes. **Enseignante : Katell Ballan /** [**découvrir son profil**](https://www.holom.fr/praticiens/329-astrologue-holistique-bordeaux-katell-ballan) **06 02 32 44 47**

Sur réservation 67€

Une journée pour comprendre et analyser le potentiel amoureux que révèle votre thème astral, et celui de votre partenaire !

