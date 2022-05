Atelier Astrolabe avec le Paléospace de Villers-sur-Mer, 12 août 2022, .

Atelier Astrolabe avec le Paléospace de Villers-sur-Mer

2022-08-12 – 2022-08-12

Présentation du ciel et des constellations avec un médiateur du Paléospace et fabrication d’un astrolabe qui permet de déterminer la configuration du ciel selon l’heure et la date d’observation. Une activité ludique pour toute la famille !

A partir de 12 ans – Durée: 2h

Festival Voyageons dans l’Espace #2

Présentation du ciel et des constellations avec un médiateur du Paléospace et fabrication d’un astrolabe qui permet de déterminer la configuration du ciel selon l’heure et la date d’observation. Une…

Présentation du ciel et des constellations avec un médiateur du Paléospace et fabrication d’un astrolabe qui permet de déterminer la configuration du ciel selon l’heure et la date d’observation. Une activité ludique pour toute la famille !

A partir de 12 ans – Durée: 2h

Festival Voyageons dans l’Espace #2

dernière mise à jour : 2022-05-27 par