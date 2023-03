Exposition de gravures et de reliures Atelier Association ADPIC Lauzerte Catégories d’Évènement: Lauzerte

Tarn-et-Garonne

Exposition de gravures et de reliures Atelier Association ADPIC, 1 avril 2023, Lauzerte. Exposition de gravures et de reliures 1 et 2 avril Atelier Association ADPIC Exposition de gravures en couleur et monochromes et de reliures de Marjon Mudde et de Rosalind Marchant, artistes vivant et créant à l’année Lauzerte, dans l’atelier de l’association ADPIC dans le haut du village. Rosalind Marchant s’inspire de la nature, et Marjon Mudde de la figure humaine ou des natures mortes. La reliure d’art s’applique soit à des livres d’artiste soit à des albums et carnets. Démonstration de reliure copte ou romane ou d’impression de gravure en relief à l’aide d’une presse manuelle. Atelier Association ADPIC 22, grand’rue 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ass.adpic@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 gravure reliure Marjon Mudde

