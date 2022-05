Atelier “Assiettes Décorées”, 20 juillet 2022, .

Atelier “Assiettes Décorées”

2022-07-20 – 2022-07-20

Depuis la fin du Moyen-Âge, la vaisselle en faïence fait partie de la décoration des pièces de vie des familles nobles et aisées, elle représente la richesse et l’opulence. Viens donc découvrir cet art décoratif et devient toi-même faïencier en décorant ta propre assiette. Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, animé par un médiateur culturel du Département, sur réservation. Tarifs : 5€. Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par