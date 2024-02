Atelier « Assemblez votre cidre à la ferme » Vesly, samedi 17 février 2024.

Atelier « Assemblez votre cidre à la ferme » Vesly Eure

Samedi

Durant 3 heures, découvrez la cidrerie et apprenez à produire votre propre cidre.

Au programme une visite de la cidrerie afin de découvrir les différentes étapes de la production de cidre, dégustation de cidre chaud pour se réchauffer et d’autres produits

de la gamme, suivie d’une dernière heure en salle pour s’initier à l’assemblage et composer votre recette de cidre avant de passer à son embouteillage.

Durant 3 heures, découvrez la cidrerie et apprenez à produire votre propre cidre.

Au programme une visite de la cidrerie afin de découvrir les différentes étapes de la production de cidre, dégustation de cidre chaud pour se réchauffer et d’autres produits

de la gamme, suivie d’une dernière heure en salle pour s’initier à l’assemblage et composer votre recette de cidre avant de passer à son embouteillage. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-18 17:00:00

1 Rue Saint-Thomas

Vesly 27870 Eure Normandie constance.hyest@gmail.com

L’événement Atelier « Assemblez votre cidre à la ferme » Vesly a été mis à jour le 2024-01-10 par Vexin Normand Tourisme