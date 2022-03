Atelier ‘Assemble et compose nos frimousses’ Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste Arnac-la-PosteArnac-la-Poste Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE

Haute-Vienne

Atelier ‘Assemble et compose nos frimousses’ Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste, 22 mars 2022, Arnac-la-PosteArnac-la-Poste. Atelier ‘Assemble et compose nos frimousses’ Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste

2022-03-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-22

Arnac-la-Poste Haute-Vienne Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Haute-Vienne Arnac-la-Poste A 10h au relais Petite Enfance. Gratuit. Sur réservation au 07 87 84 79 43. Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance. +33 7 87 84 79 43 A 10h au relais Petite Enfance. Gratuit. Sur réservation au 07 87 84 79 43. Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE, Haute-Vienne Autres Lieu Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste Adresse Place du Champ de Foire Ville Arnac-la-PosteArnac-la-Poste lieuville Place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste Departement Haute-Vienne

Atelier ‘Assemble et compose nos frimousses’ Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste 2022-03-22 was last modified: by Atelier ‘Assemble et compose nos frimousses’ Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste 22 mars 2022 Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Arnac-la-PosteArnac-la-Poste Haute-Vienne