Atelier Assemblage & déjeuner à Beaupré D7n Château de Beaupré Saint-Cannat, dimanche 24 mars 2024.

Atelier Assemblage & déjeuner à Beaupré D7n Château de Beaupré Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Au cœur de notre cave en présence de Phanette, la vigneronne du Domaine, Beaupré vous invite à créer votre propre cuvée, en accord avec le fameux Pâté en Croûte du Chef étoilé Mickäel Féval, qui sera présent pour vous donner ses secrets de fabrication.

Dans le cadre de Wine’Aixperience, le Château de Beaupré vous propose une expérience inédite !



À vous de jouer ! Comment ? Nous vous confierons nos jus, fraîchement sortis de cuve, pour composer l’assemblage le plus juste avec le plat signature du Chef Mickaël Féval !



Découvrez l’étape de l’assemblage, en composant un accord met et vin à votre goût. Travaillez sur l’assemblage en vue de l’accord parfait, en équipe, il vous faudra trouver l’assemblage le plus en accord avec le Pâté en Croûte. Amateurs comme novices, seul, à deux ou à plusieurs, choisissez la couleur que vous avez envie d’assembler, et rejoignez une équipe. Une fois votre assemblage terminé, Phanette & Mickaël sélectionneront leur assemblage favori !



Puis, pour conclure ce moment en toute convivialité, régalez-vous autour d’un déjeuner vigneron préparé par le Chef et son équipe, accompagné par les vins de Beaupré. Le tout dans notre nouvel espace de réception aménagé dans notre cave, ou, si le temps le permet, sous nos Acacias. 80 80 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:30:00

fin : 2024-03-24 15:00:00

D7n Château de Beaupré Château de Beaupré

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

