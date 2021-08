Ambès Ambès Ambès, Gironde Atelier Assemblage au château Sainte Barbe Ambès Ambès Catégories d’évènement: Ambès

Gironde

Atelier Assemblage au château Sainte Barbe Ambès, 14 octobre 2021, Ambès. Atelier Assemblage au château Sainte Barbe 2021-10-14 09:00:00 – 2021-10-16 16:00:00

Ambès Gironde Ambès EUR 30 ATELIER ASSEMBLAGE

Créez votre propre vin et repartez avec votre bouteille ! Après une petite visite du château, suivie d’une dégustation de nos vins, représentatifs des cépages traditionnels du bordelais, direction l’atelier assemblage.

A l’image de notre cuvée Symbiose, née de l’assemblage de différents millésimes, nous allons vous guider dans la création de votre propre vin. Vous découvrirez les secrets de l’assemblage pour créer votre propre nectar et emporter ensuite votre bouteille personnalisée en souvenir.

Une activité œnologique originale, ludique et pédagogique !

