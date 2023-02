RESTAURATION DE TABLEAUX ET CADRES ANCIENS, donner une nouvelle vie aux œuvres d’art et mieux les préserver pour le futur. Atelier Artygeorges / Lieu dit de MONTCLARD Anglards-de-Salers Catégories d’Évènement: Anglards-de-Salers

Cantal

RESTAURATION DE TABLEAUX ET CADRES ANCIENS, donner une nouvelle vie aux œuvres d’art et mieux les préserver pour le futur. Atelier Artygeorges / Lieu dit de MONTCLARD, 31 mars 2023, Anglards-de-Salers. RESTAURATION DE TABLEAUX ET CADRES ANCIENS, donner une nouvelle vie aux œuvres d’art et mieux les préserver pour le futur. 31 mars – 2 avril Atelier Artygeorges / Lieu dit de MONTCLARD Présentation à l’atelier des différentes étapes du processus de restauration de tableaux et de cadres anciens. #artygeorges_restauro Atelier Artygeorges / Lieu dit de MONTCLARD Anglards de Salers Anglards-de-Salers 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Le public participant aura la possibilité d’observer sur place dans l’atelier l’ensemble du processus de restauration de tableaux et de cadres anciens.

Plusieures oeuvres seront installées afin d’illustrer les techniques et moments successifs de la restauration : nettoyage, consolidation, retouche chromatique, rentoilage, vernissage… et pour les cadres : reconstitution des moulures manquantes avec des moulages en silicone, moulage des pièces manquantes ou détériorées, ponçage, décapage, masticage, et pour finir dorure à la feuille d’or.

Ces démonstrations seront accompagnées de commentaires et d’explications tout en restituant le processus de restauration dans le cadre plus général de l’histoire de l’art.

#artygeorges_restauro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Jorge Benoît Pereda-Frayssé

Détails Catégories d’Évènement: Anglards-de-Salers, Cantal Autres Lieu Atelier Artygeorges / Lieu dit de MONTCLARD Adresse Anglards de Salers Ville Anglards-de-Salers lieuville Atelier Artygeorges / Lieu dit de MONTCLARD Anglards-de-Salers Departement Cantal

Atelier Artygeorges / Lieu dit de MONTCLARD Anglards-de-Salers Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglards-de-salers/

RESTAURATION DE TABLEAUX ET CADRES ANCIENS, donner une nouvelle vie aux œuvres d’art et mieux les préserver pour le futur. Atelier Artygeorges / Lieu dit de MONTCLARD 2023-03-31 was last modified: by RESTAURATION DE TABLEAUX ET CADRES ANCIENS, donner une nouvelle vie aux œuvres d’art et mieux les préserver pour le futur. Atelier Artygeorges / Lieu dit de MONTCLARD Atelier Artygeorges / Lieu dit de MONTCLARD 31 mars 2023 Anglards-de-Salers Atelier Artygeorges / Lieu dit de MONTCLARD Anglards-de-Salers

Anglards-de-Salers Cantal