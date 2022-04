Atelier arts plastiques parent / enfant Labatut Labatut Catégories d’évènement: Labatut

Landes

Atelier arts plastiques parent / enfant Labatut, 27 avril 2022, Labatut. Atelier arts plastiques parent / enfant Labatut

2022-04-27 14:30:00 – 2022-04-27 16:30:00

Labatut Landes Labatut EUR 5 Réalisez à 4 mains un tableau coloré et en relief sur le thème de la jungle.

Peinture, coloriage, découpage, collage…

Tous niveaux à partir de 5 ans. Réalisez à 4 mains un tableau coloré et en relief sur le thème de la jungle.

Peinture, coloriage, découpage, collage…

Tous niveaux à partir de 5 ans. +33 6 10 32 32 64 Réalisez à 4 mains un tableau coloré et en relief sur le thème de la jungle.

Peinture, coloriage, découpage, collage…

Tous niveaux à partir de 5 ans. Pixabay

Labatut

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Labatut, Landes Autres Lieu Labatut Adresse Ville Labatut lieuville Labatut Departement Landes

Labatut Labatut Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labatut/

Atelier arts plastiques parent / enfant Labatut 2022-04-27 was last modified: by Atelier arts plastiques parent / enfant Labatut Labatut 27 avril 2022 Labatut Landes

Labatut Landes