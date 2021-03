Cazères Maison Pour Tous Cazères, Haute-Garonne atelier Arts Plastiques parent-enfant à la découverte du Wax ! Maison Pour Tous Cazères Catégories d’évènement: Cazères

A la découverte du wax

Atelier Arts Plastiques

parent (mère, père…)/ enfant (âge min 6 ans)

• 6 ateliers créatifs matériel fourni pour 10 € / binôme !

(+ 2€ d’adhésion pour toute personne non adhérente à la Maison Pour Tous) 1- A la découverte de l’histoire du wax

2- Affuter vos connaissances des motifs wax avec le Wax memory

3- Donner une seconde vie à vos vêtements avec l’atelier Wax Custom’

4- Expérimenter la création de coiffe grâce au Wax Headwrapping

5- Réaliser une œuvre commune

6- Finaliser vos tableaux et exposer vos œuvres • Au programme quizz mouvant, découpage collage, découverte de l’histoire du wax, documentaire, peinture, expositions des œuvres réalisées… • 6 dates :

Samedi 13 mars 2021 de 14h00 à 15h30,

Mercredi 17 mars de 14h00 à 15h30,

Samedi 20 mars de 14h00 à 16h00,

Samedi 27 mars de 14h00 à 15h30,

Samedi 3 avril de 14h00 à 16h00,

Samedi 10 avril de 14h00 à 16h00. • Les séances se dérouleront dans une salle de la Maison Pour tous. Attention ! Places limitées, 6 participants max (soit 3 binômes parent-enfant). L’inscription s’effectue à la Maison Pour Tous et vous engage pour les 6 séances.Pour tout renseignement contacter le 05.61.90.20.72.

Le port du masque est obligatoire, du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition.

10€ par binôme pour les 6 séances (+2€ par personne si non adhérent à la mpt)

jeux, customisation de vêtements, coiffure et arts plastiques autour du wax ! Maison Pour Tous 6 rue des Capucins 31220 Cazères Cazères L’An 01 Haute-Garonne

