Atelier arts plastiques Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

Atelier arts plastiques Médiathèque de Saint-Jean de Braye, 23 février 2022, Saint-Jean-de-Braye. Atelier arts plastiques

Médiathèque de Saint-Jean de Braye, le mercredi 23 février à 15:00

### La médiathèque organise un atelier d’arts plastiques sur le thème « Un amour de tableau » Ciseaux, colle, pages de livres usagés, feuilles de couleurs variées recherchent mains adroites et esprits créatifs pour créer un tableau au message passionné. _Passe sanitaire obligatoire pour les 12-15 ans, passe vaccinal obligatoire à partir de 16 ans._

Gratuit, sur réservation au 02 38 52 40 80 – limité à 12 personnes

La médiathèque organise un atelier d’arts plastiques sur le thème « Un amour de tableau » Médiathèque de Saint-Jean de Braye Place de la commune 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T15:00:00 2022-02-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Médiathèque de Saint-Jean de Braye Adresse Place de la commune 45800 Saint-Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret

Médiathèque de Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

Atelier arts plastiques Médiathèque de Saint-Jean de Braye 2022-02-23 was last modified: by Atelier arts plastiques Médiathèque de Saint-Jean de Braye Médiathèque de Saint-Jean de Braye 23 février 2022 Médiathèque de Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye Loiret