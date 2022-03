Atelier arts plastiques La Grande Lessive® Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Musée Narbo Via, le mercredi 23 mars à 14:30

Accompagnés du professeur d’arts plastiques Henri Lacotte et d’un médiateur culturel, venez participer à La Grande Lessive® 2022. La thématique « Ombre(s) portée(s) » sera déclinée à partir de l’observation d’objets choisis dans la collection du musée. La production sera accrochée le 24 mars lors de l’installation éphémère dédiée à la manifestation internationale.

Gratuit avec l’entrée au musée. Adultes et enfants à partir de 11 ans

2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T17:00:00

