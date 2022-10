ATELIER ARTS PLASTIQUES ENFANTS

2022-10-24 – 2022-10-24 ATELIER D’ART CREATIF ENFANTS CHEVALIERS ET CHEVALERESSES : Pour les enfants de 5 à 14 ans une journée de découvertes artistiques autour du dessin du collage de la peinture où chacun repart avec sa création! Katia Helie, animatrice en ateliers de découverte de l’art depuis vingt ans propose des ateliers qui permettent à l’enfant de découvrir l’art et les différentes techniques d’art créatif (peinture, dessin, collage, volume etc) en s’amusant. C’est une passion qu’elle transmet avec plaisir en petits groupe pour une attention de chacun. Ce module sur les chevaliers permet de passer une journée pleine de découvertes et chaque enfant repart avec ses réalisations Le matériel est inclus ainsi que le gouter vers 16h. Prévoir le repas du midi, plutot froid! Ateliers créatifs pour les enfants animés par Katia Helie Pottier pour les vacances scolaires de la toussaint dernière mise à jour : 2022-10-04 par

